Бременната Меган Фокс се раздели с Machine Gun Kelly

Меган Фокс Цялото й име е Меган Денис Фокс. Родена е на 16-ти Май 1986г. в градчето Оук Ридж, щата Тенеси (САЩ) и е приключила връзката си с Machine Gun Kelly, след като е открила, че той е комуникирал с други жени зад гърба ѝ, съобщава ексклузивно източник на Page Six.

„Когато заминаха за празника на благодарността, тя стана подозрителна и реши да прегледа телефона му“, казва нашият вътрешен източник. „Тя намери текстови съобщения, в които участваха други жени, и реши, че е приключила с MGK, чието истинско име е Колсън Бейкър.“

Фокс винаги е „имала проблеми с доверието“ към рапъра и певеца-композитор „заради предишно поведение“. През последните няколко години двамата са имали и своите възходи и падения, но тя е била готова да загърби всичко това, казва вътрешният източник.

Меган искала да възстанови доверието си към Колсън и да увеличи семейството им, обяснява източникът. След като е открила текстовите съобщения обаче, тя е променила мнението си. „Меган е силна, независима жена и не се нуждае от мъж в живота си“, обяснява източникът.

Меган Фокс и Машин Гън Кели ще стават родители

Представителите на Фокс и MGK не са коментирали все още.

Раздялата на двойката се случи само две седмици, след като актрисата обяви, че очаква четвъртото си дете и първото си от MGK. На 11 ноември Фокс сподели снимка, на която гушка наедрялото си коремче. Тя публикува и снимка на положителен тест за бременност. „Никога нищо не е наистина загубено. Очакваме те!“, написа тя под снимките, като отбеляза и рокаджията от „Bloody Valentine“.

Актрисата вече има три деца от бившия ѝ съпруг Брайън Остин Грийн: Ноа, 11 г., Боди, 9 г., и Джурни, 7 г. MGK посрещна дъщеря си Кейси, която сега е на 15 години, през 2009 г. с тогавашната си приятелка Ема Канон.

Megan Fox dumped Machine Gun Kelly after she ‘found text messages’ from other women in his phone https://t.co/6UhynTtkc9 pic.twitter.com/VcOQv7tkQD