Ричард Гиър зарязва САЩ, идва да живее в Европа

Американският актьор Ричард Гиър реши да предприеме радикална промяна в живота си. Той продаде имението си в щата Кънектикът за близо 11 млн. долара и си купи нов дом в Испания за 3,5 млн. евро, простиращ се на 800 кв. метра и с огромна градина.

Иначе къщата в Кънектикът Гиър купува едва преди две години, в която живее със съпругата си – испанката Алехандра Силва, която е с 34 години по-малка от американския актьор. Двамата минават под венчилото през 2018 г.

В интервю за сп. Vanity Fair през април от тази година Гиър признава, че му се иска да прекарва повече време в Испания, което пък ще позволи на съпругата му да бъде по-близко до семейството и приятелите ѝ.

Ричард Гиър ще става татко

За Алехандра ще бъде невероятен прилив на енергия да бъде по-близко до семейството си, до приятелите си и до своята култура. И така, както тя изкара шест години в моя свят, сега е справедливо и аз да поживея в нейния, сподели тогава за изданието 75-годишният Гиър.

„Обичам Испания и способността на испанците да живеят, винаги предавайки радост и щастие“, добави още той.

