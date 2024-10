Лиъм Нийсън: Вече съм на 72 години, спрях да се интересувам от жени

Популярният актьор Лиъм Нийсън призна пред сп. People, че в момента няма жена до себе си, нито излиза на срещи.

Той посочи, пред изданието, че вече е „минал тази фаза от живота си“, предвид своята възраст от 72 години. Вместо това предпочита да се радва на простите неща в живота и да прекарва повече време със синовете си.

Роденият в Северна Ирландия артист, участвал в множество филми, сред които „Списъкът на Шиндлер“, „Бандите на Ню Йорк“, „Закрилникът“ и др., се жени за актрисата Наташа Ричардсън през 1994 г., която умира през 2009 г. в ски инцидент на 45-годишна възраст. От брака си с нея му се раждат двама синове.

Нов филм от поредицата „Голо оръжие“ излиза догодина с Лиъм Нийсън в главната роля

Около година след смъртта ѝ Нийсън започва да излиза с изпълнителния директор по връзки с обществеността Фрея Джонстън, чиято връзка продължава около две години. След раздялата си с нея Нийсън не е бил засичан с друга жена в обкръжението си.

Сред бившите половинки на актьора са Барбара Стрейзънд, Брук Шийлдс и най-вече Хелън Мирън, с която се запознава на снимките на филма „Екскалибур“ от 1981 г. Двамата изживяват 4-годишен романс, който прекратяват през 1985 г.

Liam Neeson Says He Is Done with Dating at Age 72: 'I'm Past All That' (Exclusive) https://t.co/wpcNzoy1EF