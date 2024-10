Обожаван от милиони мъже телевизионен водещ: Не ми остава много време

Любима телевизионна звезда излезе с тъжно признание: " Не ми остава много време!" Неподражаемият ководещ на любимото на милиони зрители по света предаване, включително и на хиляди българи, "Топ гиър" - Джереми Кларксън, претърпя животоспасяваща операция, пише Телеграф бг.

На всичкото отгоре има съмнения за начален стадий на деменция, а през 2023 година му поставиха и слухови апарати.

Jeremy Clarkson has been rushed to Hospital for Heart surgery after his health deteriorated rapidly in recent days



He apparently was complaining of a tightness in his chest.



I hope they caught it early enough, get well soon Jezza

[@TheSun ] pic.twitter.com/rDQMUIFTMn