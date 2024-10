Футболист си направи татуировка с името на бъдещата му дъщеричка, приятелката му обаче го съсипа: Детето не е твое

Всичко беше цветя и рози в живота на бившия играч на „Реал Мадрид“ Винисиус Тобиас, когато разбра, че ще става баща. Тогава 20-годишният настоящ футболист на „Шахтьор Донецк“ обяви, че ще стават родители с половинката му – инфлуенсърката Ингрид Лима.

По повод радостното събитие Винисиус дори си направи татуировка с името на дъщеричката си – Майте, публикувайки крайния резултат в социалните мрежи.

Дългоочакваният момент настъпи на 8 октомври, но футболистът нито присъства на раждането, нито публикува снимки от събитието.

Тогава Ингрид разясни ситуацията с пост в социалните мрежи: „Както вече целият свят разбра, аз и Винисиус не сме заедно от известно време. Истината е, че имах връзка с друг... поради което решихме да си направим ДНК тест, от който стана ясно, че Майте не е негово дете.

Тя помоли хората да спрат да нападат Винисиус и допълни, че той не е присъствал на раждането по нейна молба.

„Желая му всичко най-хубаво“, завършва поста си тя.

According to reports, Ex Real Madrid and Brazilian right-back Vinicius Tobias found out he is not the father of his partner Ingrid Lima's daughter after a DNA test.



Vinícius had previously gotten a tattoo in honor of the child. pic.twitter.com/qkhV5Ug6BC