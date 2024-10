Ал Пачино се раздели с 54 години по-младото си гадже

Ал Пачино Алфредо Джеймс, известен само като Ал Пачино (Al Pacino) е американски актьор. Роден е в нюйоркския отново е в отбора на ергените. Негов представител потвърди пред сп. „People“, че носителят на „Оскар“ и Нур Алфала, която миналата година го дари с дете, вече не са заедно, но са запазили доброто си „приятелство“.

„Ал и Нур са много добри приятели, познават се от много отдавна и са родители на техния син Роман“, сподели пред изданието източникът.

