Окървавиха концерт на Адел.

Музикалното събитие в Мюнхен започна с яко меле, според някои, предизвикано от хомофобия, но засега не е ясно дали е точно така.

Едно момче мечтаеше да види Адел на рождения си ден, задели 2300 евро, пристигна в Германия за концерта с приятеля си, а сега агонизира в болницата.

26-годишният Стивън Фолдс и партньорът му Тони попаднали във въргала, който приключи за Стивън с разбита очна кухина и брутални следи от побой, пише Телеграф.

Мечтаната нощ се превърна в кошмар, след като той беше нападнат от група стюарди броени минути преди началото на шоуто.

Пребитият направо е почернял от побоя, последица от предполагаема хомофобска атака.

Стивън си спомня с болка трагедията: „Те продължиха да ме удрят – целият бях в синини и порязвания. Платихме повече от £2000 за това пътуване и дори не успях да видя как Адел пее поне една песен".

Момчето е получило златни билети за концерта на Адел като подарък за рождения ден от партньора си Тони Маккормик, на 27 години.

Двамата пътуваха до Мюнхен за петдневна почивка, преди да отидат да видят любимата на Стивън певица. Те пристигнаха рано на откритата арена с капацитет 80 000, за да се насладят на атмосферата във фен зоната.

Пред журналисти пострадалият разказва :„Бяхме на мястото около три часа. Адел тъкмо щеше да стъпи на сцената, затова отидох до тоалетната.

„Но когато излязох от кабината, бях заобиколен от четирима охранители.

„Казаха ми, че една жена ме е докладвала, че съм я тормозил, но не видяхме нито една жена, нито знаехме за кого става дума. Аз съм гей. Тони и аз се държахме за ръце и мисля, че затова се насочиха към нас.”

Адел хвърли бомба: Сгодена съм!

От разказа му става ясно, че персоналът на събитието сграбчил ръцете на Стивън и го принудил да ги вдигне над главата си.

Те се насочили към частна зона отвъд бариерите и след това яростно нападнали Стивън.

Той казва: „Един плешив мъж ме удари с юмрук в лицето и припаднах. Не мога да си спомня какво се случи след това. Счупи ми очната кухина. По-късно имах нужда от специален очен лекар, за да ми помогне с кървенето. Тони се опита да ги накара да ме пуснат, но те го хвърлиха на пода. Персоналът в палатката за първа помощ се опита да ги спре да ни наранят още повече. След това ни изхвърлиха от залата.”

Медиците извикват линейка и Стивън е лекуван в болница в продължение на шест часа.

Ченгета в Мюнхен казаха в сряда, че разследват „физическа конфронтация“, включваща охранители на концерта на Адел от миналия петък.

Организаторите на събитието обаче отричат да е имало хомофобски инцидент.

Adele fan rushed to hospital after horror attack by bouncers during ‘golddust’ Munich gig on £2,000 birthday triphttps://t.co/6VVeN2m68Y pic.twitter.com/oJvcl1aY9i