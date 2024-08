Лена, внучката на Махмуд Абас, се омъжи за член на йорданското кралско семейство

Щастливите моменти за кралското семейство на Йордания не спират. След раждането на първата внучка на крал Абдала и съпругата му Раниа, сега един от техните племенници мина под венчилото.

Става дума за Аюн, син на принцеса Айша, която е сестра на крал Абдала, и Лена бин Уайл Абас – внучка на президента на Палестина Махмуд Абас.

Сватбата се състоя в Йордания, но за изненада без присъствието на кралското семейство.

Аюн е военнослужещ и е на 31 години. По информации на местни медии е възпитаник на Кралската военна академия в Сендхърст, Великобритания.

Лена е на 28 години и е икономист по професия. Завършила е образованието си в Монреал, където е израснала. В момента работи в Катар, където ръководи семейна компания.

Не е ясно къде ще живее оттук-нататък новото семейство.

