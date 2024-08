Шакира на романтична вечеря с тайнствен мъж

Обвързана ли е певицата Шакира?

Звездата бе щракната от папараци на романтична вечеря с тайнствен мъж в Маями по-рано тази седмица. Поп дивата, която наскоро призна, че не е "готова за нещо сериозно", и мъжът, чието име не е ясно на този етап, избраха бляскав ресторант с гледка към океана. Според таблоида Daily Mail, тя излиза за първи път на вечеря с някого, след като се раздели преди време с голямата си любов, испанската футболна звезда Жерар Пике, който ѝ изневери.

Двамата с него бяха заедно в продължение на 11 години и имат две деца - момчетата Милан и Саша. През 2022 г. обаче отношенията им претърпяха срив, тъй като стана ясно, че футболистът води паралелна връзка със студентка на име Клара Чия. Когато новината излезе наяве, колумбийската певица, освен че пусна песен за Пике, даде и множество интервюта, в които разкри как е понесла предателството от негова страна. В едно от тях заяви, че се опитва да не мисли за случката и че на този етап не ѝ трябва мъж. Името ѝ обаче често се свързваше с тези на Луис Хамилтън и Том Круз.

След като отрече слуховете за връзка с някой от двамата, през април Шакира заяви, че все още вярва в любовта и се надява да я открие отново.

