Страстна целувка между Макрон и министърката на спорта породи вълнения във Франция

Целувка между президента Еманюел Макрон и френската министърка на спорта Амели Удеа-Кастера, която съвсем не изглеждаше протоколна, за момент пренасочи вниманието на френските медии от Олимпиадата в Париж.

Някои от местните издания не се поколебаха да квалифицират целувката като „страстна“.

На кадрите от международните фотографски агенции се вижда как Кастера е обвила дясната си ръка около врата на френския държавен глава, докато го целува под ухото.

Френското списание Midi Libre определи въпросната целувка между президента и бившата тенисистка като „експлозия от щастие“ след официалното откриване на 33-тите летни олимпийски игри в Париж.

Друго издание във Франция – Madame Figaro, написа, че целувката е нетипична и допълни, че Кастера определено знае какво да стори, за да говорят хората за нея.

Други медии уточняват, че и двамата са женени. Както е известно, Макрон е със съпругата си Брижит, с която встъпи в брак през 2007 г., докато Амели Удеа-Кастера е омъжена за банкера Фредерик Удеа от 2006 г.

