Официално: Лейди Гага е сгодена

Лейди Гага се сгоди.

38-годишната певица каза заветното да на дългогодишния си приятел - предприемачът и технологичен инвеститор Майкъл Полански, съобщава списание „Пийпъл”, цитирано от Нова.

Бременна ли е Лейди Гага?

Звездата е споделила новината с френския премиер Габриел Атал по време на Олимпийските игри в Париж. На видео, публикувано от Атал в TikTok, се чува как Лейди Гага Стефани Джоан Анджелина Джерманота Лейди Гага (Lady Gaga) е американска певица, родена в Ню Йорк, в представя Полански като „моя годеник”.

Това е станало по време на състезание по плуване, на което са присъствали тримата.

Спекулации за романтичната връзка на певицата и предприемача се появиха за пръв път през 2020 година.

Тогава двамата бяха заснети да се целуват по време на новогодишно парти в Лас Вегас. Само седмици по-късно двамата обявиха публично връзката си и се появиха на мач от Национална футболна лига в Маями.

Lady Gaga seems to be engaged after introducing boyfriend Michael Polansky as “my fiancé” to the French Prime Minister. pic.twitter.com/SsZmseVaWG