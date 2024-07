98-годишният актьор Дик Ван Дайк за по-младата си съпруга: Съдбата ни събра

98-годишният актьор и комик Дик Ван Дайк заяви в интервю, че любовта със съпругата му – 52-годишната Арлен Силвър, е по-пламенна от всякога, въпреки голямата разлика във възрастта им.

Двамата се запознават през 2006 г. по време на церемония по раздаването на награди на Гилдията на актьорите в САЩ и според него е било предопределено да се запознаят.

Ван Дайк признава, че когато я заговорил за първи път, не е предполагал, че тя е на половината на неговата възраст. В крайна сметка Силвър, която по това време работи като гримьор, му е дала телефонния си номер, и двамата излезли на среща. С течение на времето се сближили дотолкова, че през 2012 г. минали под венчилото.

В началото бяхме само приятели, докато не започнах да разказвам на роднини, че се познавам с него. После, когато станахме двойка, много от тях се радваха за мен, но аз се страхувах, допълва самата Силвър, визирайки разликата в годините им.

Към днешна дата обаче споделя, че това вече не е от такова значение.

„Струва ми се, че когато ни видят заедно, никой не обръща внимание на разликата в годините ни. Никога не съм познавала друг като него. Винаги е толкова усмихнат и забавен, винаги гледа от положителната страна на нещата. Даже веднъж ми вдъхна смелост да запея пред 1500 души, което никога не бях правила“, разказа още Силвър.

