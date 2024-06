Грозна мълва за Кейт Мидълтън взриви мрежата

Нова теория за шестмесечното отсъствие на Кейт Мидълтън Кейт Мидълтън е родена на 9 януари 1982 г. в Рединг, графство Бъркшър, Англия. Тя е най-голямата от от обществения живот се разпространява в социалната мрежа "X". Интернет потребителите заподозряха съпругата на принц Уилям, че симулира рак, пише News.com.au.

Новата конспиративна теория започна да се разпространява след скорошната публична поява на принцесата на Уелс. Тя присъства на годишния парад Trooping the Color със съпруга си и трите им деца.

Снимките на усмихната Катрин с шапка и рокля, без видими признаци на косопад и изглеждаща точно както през декември миналата година, за някои хора са категорично доказателство за измама.

Те обвиняват 42-годишната принцеса, че зад фасадата на битката с рака се опитва да скрие нещо съвсем друго. Редица потребители твърдят, че принцесата лъже за химиотерапията, защото иска да прикрие факта, че си е правила лифтинг на лицето. Като доказателство те публикуват стари и нови снимки на Мидълтън, сравнявайки бръчките и качеството на кожата ѝ.

Твърди се, че повечето от потребителите, атакували принцесата на Уелс, са фенове на херцозите на Съсекс Хари и Меган.

На фона на грозния слух, след първата си публична проява принцесата заяви, че просто е започнала да се чувства по-добре.

This pathetic story just shows you how much people in power lie and insult your intelligence about EVERYTHING. Most people look unrecognizable after chemotherapy and surgery - not Kate Middleton. She looks 10 years younger with a new face and neck. She has been out the public eye… pic.twitter.com/vVC6rXiNOd