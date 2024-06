Мъж, изхарчил цялата си печалба от лотарията за алкохол, дрога и жени: Бяха най-яките 10 години от живота ми

Едва на 19 години, Майкъл Керъл се превръща в най-младия милионер на британската лотария. Младежът, който дотогава работи във фирма за сметопочистване, удря джакпота от 9,7 млн. британски лири, закупувайки си един-единствен билет срещу един паунд през 2002 г.

Щом взима голямата печалба, Керъл напуска работа и започва да пилее парите за алкохол, наркотици, проститутки, луксозни возила и екзотични дестинации. През 2013-а година той вече е фалирал. Тогава започва да получава социални помощи от държавата, докато отново си търси работа.

По времето, когато печели от лотарията, Керъл очаква бебе от тогавашната си приятелка Сандра Айткен, но бързо бива заобиколен от лоша компания и профуква всичките си пари.

Както отбелязва Daily Star, Майкъл Керъл „инвестирал“ всичките си пари по възможно най-неразумния и глупав начин – алкохол, наркотици и секс с проститутки. Често организирал скандални партита в дома си, където наемал голи сервитьорки да разнасят подноси с кокаин.

Във всяка стая на жилището имаше хора, които се друсаха. А пък жените просто се доближаваах и искаха да правят секс с мен. Сваляха всичките си дрехи и поднасяха кокаин на сребърни подноси, разказва той.

Двойка се съди кой да получи джакпот, спечелен от лотарията

Въпреки това признава, че не се разкайва и ако има възможност – пак би сторил същото.

„Това бяха най-яките десет години от живота ми“, допълва Керъл.

През 2013 г., когато банкрутира, прекарва три месеца в приют за бездомни, тъй като няма никакви пари и не успява да си намери работа.

Към днешна дата Керъл живее спокоен и идиличен живот в Белфаст с жената, за която се развежда, когато печели от лотарията, и за която отново се жени, когато банкрутира.

