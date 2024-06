арестуваха американския рапър Травис Скот

Американският рапър Травис Скот е бил арестуван за "нарушаване на обществения ред в нетрезво състояние", съобщиха от полицията във Флорида за пресата.

Случката се е разиграла в окръг Маями-Дейд. Рапърът е задържан от полицаи на пристанището в Маями Бийч рано сутринта в четвъртък и е вкаран в окръжния затвор за нарушаване на обществения ред в нетрезво състояние.

Към момента е ясно, че Скот е платил определената му парична гаранция. Очаква се да бъде освободен.

Припомняме, че това не е първият му сблъсък със закона. Преди време той бе изправен пред граждански иск, след като 10 души загинаха по време на фестивала Astroworld през 2021 г. вследствие на струпване, пише dir.bg.

Скот, с истинско име Жак Берман Уебстър II, има четири хита номер едно в класациите на САЩ. Той има две деца от бившата си приятелка, инфлуенсърката Кайли Дженър.

Travis Scott has been arrested for disorderly intoxication and trespassing #FREETRAVISSCOTT pic.twitter.com/atSSVC3pPZ