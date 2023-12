Помните ли детектив Хорейшио Кейн? Последните му снимки изплашиха феновете му

Едва ли има фен на култовия сериал „От местопрестъплението: Маями“, който да не помни рижавия детектив Хорейшио Кейн. Актьорът, изиграл емблематичния персонаж – Дейвид Карузо, почти веднага спечели любовта на зрителите пред малкия екран с харизматичното си присъствие пред камерата.

Наскоро в-к „Ню Йорк пост“ публикува папарашки снимки на актьора, докато зареждал колата си на бензиностанция в Калифорния. Шест години по-късно Карузо изглежда неузнаваем спрямо образа на добре познатия ни детектив Хорейшио Кейн.

Когато през 2017 г. сериалът официално приключи, Карузо също реши да се оттегли от светлините на прожектора и оттогава не се е появявал на публични събития.

На кадрите се вижда как популярният 67-годишен актьор няма нищо общо с някогашната осанка на известния криминолог от Маями – носи очила, косата му е по-дълга, разрошена и е наддал няколко килограма.

Част от феновете му коментират, че са останали втрещени от вида му и още по-разочаровани, че по такъв начин е занемарил външността си. Други обаче контрират, че животът си е негов и е негово право да решава как да изглежда и дали иска да се поддържа.

