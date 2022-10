Захари Бахаров официално в "Мисията невъзможна"

Захари Бахаров сам потвърди, че влиза в новите екшъни от "Мисията невъзможна", пускайки си тайнствено съобщение в социалните мрежи, на което пише: "Ние споделяме една и съща съдба".

Става въпрос освен за Захари Бахаров, също за полския актьор Марчин Дорочински и руския Иван Ивашкин, които ще играят в поредицата, чиято основна звезда и движеща сила е Том Круз. Още на 22 юли тази година „Телеграф“ написа новината с питане дали това наистина е вярно. Все още обаче няма официално потвърждение от „Парамаунт“, които правят филмите, че Бахаров наистина ще е в този проект. Родни кинаджии обаче от вчера един след друг поздравяват звездата на Народния театър, пише Телеграф.

chrismcquarrie: We all share the same fate… Marcin Dorocinski Ivan Ivashkin Zachary Baharov #DeadReckoning (2022.10.22) https://t.co/nr4xfl0DKm