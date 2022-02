Легендата на снукъра Рони О'Съливан се раздели с жена си

Актрисата Лайла Руас и легендата на снукъра Рони О'Съливан са се разделили, пише Mirror.

Звездата от „Съпругите на футболистите“ обяви новината за края на 10-годишната им връзка в Twitter днес.

Тя написа: "След близо десет години любов и спомени, с Рони се разделихме. Мир и любов на всички ви".

After nearly ten years of love and memories, Ronnie & I have parted ways.



Peace & love to you all



Laila X