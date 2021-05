Мъж съди компанията на Гуинет Полтроу: свещ с интимния ѝ аромат избухнала

Гуинет Полтроу постоянно се забърква в скандали напоследък. Преди тя бе обвинена от специалисти, че подвежда хората в предаването си, давайки съвети за здравословен начин на живот, които не са съвсем здравословни.

Сега пък звездата е обвинена от мъж, закупил нейна свещ, че продуктът е избухнал.

Свещите на Полтроу предизвикаха фурор преди време, защото са с аромат на нейната вагина... Поне така бяха рекламирани при пускането им в продажба.

Според NBC News, мъжът от Тексас е решил да съди компанията на звездата - Goop, заради свещта This Smells Like My Vagina, защото тя избухнал.



Прочети повече ТУК.

1









Копирано