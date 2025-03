Меган Маркъл показа как приготвя спагети в тиган

Меган Маркъл Меган, херцогиня на Съсекс (на английски: Meghan, Duchess of Sussex), родена Рейчъл Меган Маркъл (на английски: беше съсипана от критики, след като показа кулинарните си умения.

В епизод от дългоочаквания нов сериал на Netflix „ С любов, Меган “, херцогинята на Съсекс сподели своята рецепта за „спагети в тиган“ – но зрителите далеч не бяха впечатлени.

В шоуто кралската особа нарече спагетите „юфка“, докато разговаряше с госта на епизода, нейния гримьор Даниел Мартин. 43-годишната Меган каза, че когато приготви това ястие, ще го направи за цялото си семейство - нейния съпруг, принц Хари и двете им деца, Лилибет и Арчи- въпреки че поясни, "не че децата ми ядат само юфка". „Ще направя достатъчно, за да мога да сложа остатъците в кутията им за обяд“, обясни тя.

Превръща ли се Меган Маркъл в традиционна съпруга?

Ястието включва поставяне на сурови спагети в тиган, пълен с фета и чери домати, които Маркъл полива с приблизително три и половина чаши вряла вода, пише Телеграф.

Тя оставя спагетите да се готвят за около „четири или пет минути, докато юфката стане готова, ал денте“, добави тя.

Но ужасените зрители критикуваха нейните готварски умения , твърдейки, че добавянето на вряща вода към сурова паста нарушава „основите“ на класическата италианска кухня, пише New York Post.

„Това не е храна – това е наказание!; С толкова малко вода ястието трябва да е лепкава, нишестена тухла; Тя дава на децата си остатъци от „юфка“ в кутиите им за обяд?”, бяха част от коментарите на ужасените зрители.

Meghan Markle mocked by Netflix viewers for her ‘basic’ one-pan pasta dish: ‘That’s not food — that’s punishment’ https://t.co/zctUXBzD6z pic.twitter.com/AKITaGJTTL