Селена Гомес се стопи

В Холивуд външният вид на знаменитостите се обсъжда не по-малко от кариерата им и дори едно появяване на червения килим може да предизвика бурни дискусии. Точно това се случи, след като Селена Гомес присъства на церемонията по връчването на наградите SAG, където актрисата се появи в елегантна рокля, която подчертаваше видимо вталената ѝ фигура.

В социалните мрежи се появиха предположения, че звездата може да е прибягнала до лекарства за отслабване. Самата Селена обаче многократно е казвала, че теглото ѝ е нестабилно поради здравословни проблеми и побърза да напомни за това още веднъж. Още през ноември 2024 г. Гомес отговори остро на критиките в социалните мрежи.

„От това ми се гади. Имам SIBO (свръхрастеж на бактерии в тънките черва). „Това предизвиква обостряния“, написа певицата под едно от видеата, пълно с критики към външния ѝ вид.

Селена Гомес се сгоди

Синдромът на бактериален свръхрастеж е състояние, при което твърде много бактерии се натрупват в червата, причинявайки храносмилателни проблеми, подуване на корема и дори загуба на тегло. Това състояние често се развива след операция или в резултат на хронични заболявания. Гомес даде да се разбере, че няма намерение да се оправдава за начина, по който изглежда. „Не ме интересува, че не изглеждам като модел. Просто нямам такъв тип тяло. „Край на историята“, каза певицата, цитирана от Телеграф.

Селена се е сблъсквала с бодишейминг неведнъж. През 2023 г. тя призна, че преди това е страдала от критики и е плакала много вечери заради коментари за тялото ѝ. С течение на времето обаче тя се научава да приема себе си. „Не съм перфектна, но се гордея с това, което съм... Понякога забравям, че е добре да бъдеш себе си“, написа тя в личния си блог. Певицата обясни още, че теглото ѝ варира поради лекарствата, които приема за лечение на лупус, автоимунно заболяване, от което страда от години.

„Често задържам вода заради лекарствата. Но за мен здравето е по-важно от външния вид“, отбелязва тя. След появата на актрисата на церемонията по връчването на Златните глобуси, пластичният хирург Денис Шимпф изрази мнението си за физическото ѝ състояние.

„Определено е отслабнала, но не изглежда изтощена, което би било предупредителен знак“, каза лекарят.

Selena Gomez is aging like wine!!

