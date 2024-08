Нашествие на групово НЛО паникьоса хората

Атака на групово НЛО ошашави уплашени очевидци. Експерти се втурнаха да разберат истински ли са, или са фалшификация.

Паникьосани местни жители в два града на север от Лос Анджелис, Калифорния, се натрупаха в приложението за съседи Ring на Amazon, за да докладват за група НЛО, които се движат на зигзаг и се реят в нощното небе. Паниката бе предизвикана през отминалия уикенд.

Техните съобщения за „ярка светлина“, която изглежда като „падаща звезда“, но действаше по-скоро като „кораб на въздушна възглавница“, предизвикаха шок в социалните медии – заедно с появата на зловещи видеоклипове от мобилни телефони, които претендираха, че са заснели тези шест предполагаеми кораба.

Някои от тези видеоклипове на НЛО са съчетани с несвързани аудиозаписи, представени като собствени видеоклипове.

Мистериозни светлини озариха нощното небе над части от Испания

Електроинженерът Джон Тедеско, който ръководи лаборатория, свързана с проекта Галилео на Харвард, казва:„Първите два видеоклипа ми изглеждат малко подозрителни. „Шаблоните на надлъжните светлини са добре организирани. Това може да са рояци дронове. Той обаче признава: „Качеството на видеото не ни дава много върху какво да работим“ По-нататъшни оценки, от Тедеско и други уфолози, само добавят нови съмнения към тези подозрения, предполагайки, че видеоклиповете изобщо не са свързани с първоначалните съобщения за НЛО на север от Ел Ей, съобщава Телеграф.

Лудостта в социалните медии за първи път започна онлайн сутринта в събота, 17 август, очевидно подтикната от съобщения, публикувани в приложението за съседи Ring на Amazon в петък вечер.

„Бях заинтригуван от първия съсед, който публикува, че е видял НЛО от двора си“, пише един жител на района Палмдейл-Ланкастър, във високата пустиня на север от Ел Ей. „Бяха твърде далеч, за да мога уверено да кажа, че са летящи чинии, но [...] преброихме шест, след като бяхме там 10 минути.“

Като цяло най-малко петима свидетели са забелязали едно или всичките половин дузина НЛО.

Записите от Федералната авиационна администрация (FAA), свързани с мистериозни и потенциално враждебни нахлувания на дронове над строго секретно летище на Пентагона наблизо, както и публични данни на НАСА , може да предложат най-достоверното обяснение на тези доклади на Ring.

Засега обаче в мрежата лавинообразно се разраства споделянето на видеозаписите, плашещи хората.

