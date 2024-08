Боксьорка се разплака на ринга след първия удар от трансджендър на Олимпиадата

Изключителна драма се разигра на боксовия ринг в Париж. Боксьор трансджендър днес спечели срещу италианка в една от най-противоречивите олимпийски битки в историята.

Битката между италианката Анджела Карини и нейната опонентка от Алжир Имане Хелиф отне само 46 секунди, като италианката хвърли каската си на пода, съобщава Sportal. bg.

Тя извика: „Това е несправедливо“.

25-годишната боксьорка отказа ръкостискането и падна на ринга, ридаейки, след като получи само два удара от Хелиф. След като мачът беше спрян, реферът вдигна ръката на Хелиф във въздуха. Но видимо ядосана Карини дръпна собствената си ръка от длъжностното лице и си тръгна.

Говорейки след мача, съкрушената италианка каза: „Свикнах да страдам. Никога не съм получавала такъв удар, невъзможно е да продължа. Аз не съм човек, който да каже, че е незаконно. Качих се на ринга, за да се бия. Но вече не ми се искаше след първата минута. Започнах да усещам силна болка в носа. Не се отказах, но от един удар ме болеше твърде много. Тръгвам си с високо вдигната глава“.

Angela Carini (blue, female) abandons fight against Imane Khelif (red, male) a few minutes into fight /1 pic.twitter.com/yOIvZkDaow