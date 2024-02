Популярна порноактриса разбуни духовете с посещение в Иран

Американска актриса от филмите за възрастни предизвика обществен гняв заради посещението си в Иран.

Заради дързостта си да влезе в ислямската република, считана сред най-големите врагове на САЩ, 32-годишната Уитни Райт е рискувала да бъде арестувана от властите и осъдена на смърт.

Райт публикува в профила си в Инстаграм клипчета от столицата Техеран, където посети изоставеното посолство на САЩ, понастоящем превърнато в анти-американски музей.

American porn star Whitney Wright is in Iran, my birth country, where women are killed for simply showing their hair and being true to themselves.

Whitney has published several photos on herself completely covered up on Instagram. On her post she called me a warmonger and tells… pic.twitter.com/MwBBsVorBJ