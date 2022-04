Показаха кадри на Джони Деп с рани по лицето от Амбър Хърд

Серия от снимки, показващи Джони Деп с видими разрези, синини и драскотини по лицето, за които се твърди, че са причинени от Амбър Хърд, бяха показани пред съда в четвъртия ден от процеса за клевета между актьора и бившата му съпруга, съобщава Нова телевизия.

Кадрите са направени от бодигарда на Деп - Шон Бет, с неговия мобилен телефон. Той каза пред съдебните заседатели, че е настоявал да направи снимките "като доказателство в случай, че г-жа Хърд се опита да направи обвинения срещу Деп".

Actor Johnny Depp is expected to testify in a Virginia courtroom in the U.S. defamation trial where he accuses ex-wife and actor Amber Heard of ruining his career with false accusations of violence during their relationship https://t.co/FVftLpVQ4R