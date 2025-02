The Dandy Warhols идват в България за първи път

© Getty Images, архив

The Dandy Warhols се присъединяват към впечатляващата вълна от легендарни артисти, които тази година стъпват за първи път на българска сцена по покана на Fest Team.

След десетилетия, в които тяхната музика звучи по радиото, в саундтраци, клубове и фестивални плейлисти, на 12 юли в Арена София - Столичен колодрум, българската публика ще има възможност да преживее тяхната неповторима енергия и на живо. Концертът е част от серията Sofia Solid, а билетите влизат в продажба на 20 февруари на ticketstation.bg на цени от 66 до 120 лв.

С младежки, саркастичен заряд, свободни винаги да експериментират с музиката и на сцена, и в студио - от мащабни поп странности и сайкъделик рок през декадентски ню уейв ритми до кънтри-електронни експерименти, но - абсолютно винаги - с доза остроумие, The Dandy Warhols стъпват за първи път у нас. С присъщата им ексцентричност и пародиране на поп културата, класиците от Портланд ще представят последния си албум Rockmaker.

The Dandy Warhols, любими със своя ироничен поглед към света, саркастични текстове и заразителни мелодии, са истински културен феномен. От сайкъделик и shoegaze вибрации до рокендрол химни и електро-диско парчета, тази група експериментира без граници.

През март миналата година издадоха дванадесетия си студиен албум, който ги върна към по-тежките рок елементи. Звукът е вдъхновен от желанието на групата да "върне хард рока към примитивните му корени и да го обогати с нови нюанси, интелект и иновации", както споделя клавиристката Зия Маккейб.

Rockmaker включва гост изпълнения на Франк Блек, Слаш и Деби Хари. В края на 2024 The Dandy Warhols отпразнуваха 30-годишнината си с концерт в емблематичната зала "Кристъл Болрум" в Портланд.

Създадена през 1994 в Портланд, Орегон, The Dandy Warhols бързо привличат вниманието с хитове като "Not If You Were the Last Junkie on Earth" (1997) и "Bohemian Like You" (2001), които иронизират хипстър културата с остроумие, напомнящо на британския поп.

През 2003 групата експериментира със synth-pop звучене в албума Welcome to the Monkey House, от който е и популярната песен "We Used To Be Friends", използвана като тематична мелодия на сериала "Veronica Mars". В следващите години The Dandy Warhols не спират да изненадват феновете си - през 2005 издават експанзивния Odditorium or Warlords of Mars, а през 2016 - звученето им става по-улегнало с Distortland. Въпреки това, през 2019 албумът Why You So Crazy доказва, че групата остава непредсказуема и през 2020 те навлизат и в амбициозни инструментални експерименти с "Tafelmuzik Means More When You"re Alone".

