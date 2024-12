Рапърът Кендрик Ламар оглави класацията на „Билборд“ за албуми

© Getty Images

Рапърът Кендрик Ламар дебютира на първо място в класацията на „Билборд“ за албуми с GNX, съобщи сайтът на изданието.

Ламар се позиционира на върха на класацията с GNX, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 319 000 еквивалентни единици.

Рапърът Кендрик Ламар е големият победител на наградите БЕТ за хип-хоп

Преди това Ламар е оглавявал класацията на „Билборд“ с албумите Mr. Morale & the Big Steppers през 2022, DAMN. през 2017, Untitled Unmastered през 2016 и To Pimp a Butterfly през 2015. По-рано през 2024 г. той се изкачи на две първи позиции в класацията „Хот 100“ на „Билборд“ за сингли със соло парчето си Not Like Us и с Like That заедно с рапърите Фючър и Метро Бумин. Нито една от двете песни не е включена в новия албум на рапъра.

Ламар ще бъде хедлайнер в предстоящото шоу на полувремето на „Супербоул“ на 9 февруари 2025 г. в Ню Орлиънс.

В челната петица на Билборд 200 албумът Wicked: The Soundtrack заема второ място. Песните от музикалната продукция са изпълнени предимно от двете главни звезди от филма „Злосторница“ - Синтия Ериво и Ариана Гранде. В Wicked: The Soundtrack са включени единадесет песни.

Последният път, когато саундтрак на сценичен мюзикъл е дебютирал в челната петица е преди повече от 21 години, на 1 февруари 2003 г. Тогава Chicago: Music from the Miramax Motion Picture от филма „Чикаго“ се класира под номер четири. Друг албум изкачил се до първо място в класацията на „Билборд“ е Les Misérables: Highlights from the Motion Picture Soundtrack към филма „Клетниците“ през 2013 година.

Wicked: The Soundtrack е с 139 000 продадени еквивалентни единици за отчетения период.

От пета позиция на трета се изкачва певицата Сабрина Карпентър с Short n’ Sweet и 69 000 продадени еквивалентни единици. Бившият лидер в класацията на „Билборд“ рапърът Тайлър дъ Криейтър е отстъпил на четвърто място с 61 000 продадени еквивалентни единици от албума Chromakopia.

Сабрина Карпентър оглави класацията на "Билборд" за сингли

На пето място е певицата Били Айлиш с 50 000 продадени еквивалентни единици от албума Hit Me Hard and Soft, допълва БТА.

