Шабузи се завърна начело на класацията на "Билборд" за сингли

Американският изпълнител и автор на песни Шабузи се завърна на върха на класацията Хот 100 на "Билборд" със сингъла A Bar Song (Tipsy), след като миналата седмица отстъпи челната позиция, съобщи сайтът на изданието.

Така той е начело на подреждането за 16-ата непоследователна седмица. Това е най-дълго задържалото се парче на първата позиция през 2024 г., като още пет сингъла са били на върха за такъв период в 66-годишната история на чарта, отбелязва "Билборд".

A Bar Song (Tipsy) достигна първата позиция в Хот 100 на изданието през месец юли.

Втората позиция е за Лейди Гага и Бруно Марс със съвместния си сингъл Die With a Smile, който се изкачва две места спрямо миналата седмица.

Били Айлиш е трета в подреждането с Birds of a Feather, като отстъпва място спрямо миналоседмичното подреждане.

На четвърто място е певицата и актриса Сабрина Карпентър със сингъла си Espresso, като се изкачва позиция.

Пети в Хот 100 на "Билборд" рапърът Пост Малоун със сингъла I Had Some Help, записан в сътрудничество с Морган Уолън. Парчето беше начело на чарта в продължение на шест седмици при дебюта си през месец май, допълва БТА.

