Кайли Миноуг отново е кралицата на дансинга в новия си албум Tension II

© Getty Images

Кайли Миноуг издаде 17-ия си студиен албум Tension II, продължение на успешния Tension от миналата година. В нeго тя отново предлага серия от денс хитове, чиято кулминация в предишния албум беше Padam Padam.

Австралийската певица досега не е издавала продължение на албум. Тя обясни пред АФП, че Tension I й е отворил много врати и е получила много предложения.

Tension II съдържа девет нови песни освен вече издадените сингли Ligts Camera Action, Edge of Saturday Night, My Oh My, Midnight Ride, Dance Alone.

Lights Camera Action, с който започва албумът, веднага увлича с ритмичността и енергията си. Той продължава духа на клубната музика, който направи Tension I глобален хит.

„Искам да танцувам с нея на дансинга“, пише фен към клипа ЮТюб.

В Tension II австралийската поп легенда се отдава още повече на електромузиката, макар и да я определят като поп певица. Тя обяснява пред АФП, че поп музиката не престава да се променя: „Тя е циклична и се състои от най-различни неща. Преди няколко години имах албум, който приличаше на кънтри поп (Golden от 2018 г.). Не искам да бъда ограничавана в каквото и да било. В отношенията ми, в начина ми на мислене, в дрехите ми. Да мога да се движа и да се променям, е толкова присъщо за мен“.

Клубна музика, електро, диско, денс, техно – жанрово албумът Tension II е трудно да бъде определен. Песента Hold on to Now е еуфорична, Shoulda Left You – електро поп балада, Good as You - химн . Hello напомня за Padam Padam. Танцувалният ритъм обединява повечето от песните.

„След 35 години в шоубизнеса тя е по-актуална от когато и да било“, възхищава се фен към клипа на Edge of Saturday Night.

Някои от песните в албума са колаборации. В My Oh My участва Биби Рекса, в Edge of Saturday Night – Блесд Мадона, в Dance Alone – Сиа.

Професионалните рецензии са преобладаващо ласкави. „Ню мюзикъл експрес“ и „Индипендънт“ дават на Tension II по пет звезди и 100 точки в Метакритик. „Тази колекция от (предимно) нови песни е силна сама по себе си. Албумът е по-стегнат, но по-смел, по-секси и въпреки това по-тъжен, докато ледената електропоп сирена Кайли отново се раздава на дансинга“, пише „Ню мюзикъл експрес“. „Tension II е по-смел, по-тежък и по-изобретателен от предшественика си, като същевременно продължава директно същия забавен и приповдигнат вайб, е мнението на „Индипендънт“. За разлика от тях „Обзървър“ дава само 40 точки и отсича: „Tension II понякога искри, понякога радва, но в по-голямата си част не успява да пресъздаде върховете на своя предшественик, вместо това възпроизвежда живеца на Padam Padam“.

Кайли Миноуг работи върху денс албум

Кайли Миноуг става известна в средата на 80-те години на миналия век с ролята си в сериала „Съседи“. След него тя се ориентира към певческа кариера и през 1988 г. издава първия си албум Kylie. Първият й сингъл номер едно във Великобритания е I Should Be So Lucky. В САЩ пробива с The Loco-Motion. В началото на 90-те години на миналия век тя вече има няколко хита в Австралия и Великобритания, сред които Especially for You и Hand on Your Heart. През 2000 г. се завръща към денс музиката с албума Light Years, от който е хитът Spinning Around. Fever от 2001 г. я прави световна звезда. Сингълът Can’t Get You Out of My Head от него достига първо място в класациите на много държави, според енциклопедия „Британика“. Албумът Body Language (2003) увеличава популярността й и през 2004 г. тя печели първата си награда „Грами“ за най-добър денс запис с Come into My World. През 2005 г. Кайли Миноуг съобщава, че е болна от рак на гърдата, лекува се повече от година. В края на 2006 г. подновява концертите си. Следват албумите X (2007) и Aphrodite (2010), който е с диско и електропоп звучене. В Golden от 2018 г. преминава към кънтри, а с Disco от 2020 г. става първата певица , заемала първо място в британската класация за албуми през пет десетилетия. През 2024 печели втората си награда „Грами“ със сингъла Padam Padam в поп денс категорията. През същата година тя е отличена като глобална икона на наградите БРИТ.

Кайли Миноуг догодина тръгва на турне в подкрепа на Tension II, което започва в Австралия през февруари. То ще премине през Япония, Канада, САЩ. Концертите в Европа ще започнат през май във Великобритания. През юни ще продължат в Германия, Полша, Литва, Естония, Финландия, Швеция, Франция, Белгия, Португалия. От август Кайли ще пее в Латинска Америка, допълва БТА.

Последвайте канала на

0









Копирано