Мария Илиева изненада феновете си: Събра се с легендарен изпълнител

Мария Илиева поднесе наистина доста голяма изненада на феновете си с това, което обяви в профила си преди броени часове.

Певицата предизвика серия от реакции на изумление сред последователите си с новината, че вече е записала дует не с кого да е, а със световноизвестния американски певец Джо Лин Търнър. Мария вече показва и култов кадър с легендарния вокалист на Rainbow.

"Малко е да се каже, че се вълнувам. От няколко месеца насам не мога да си намеря място... Аз имам дует с Джо Лин Търнър!", гласи поста на Мария Илиева във фейсбук профила й.

"Рок легенда, световна звезда, емблематичен вокалист на Rainbow и Deep Purple, човекът, изпял класики като Can't Let You Go и Street of Dreams... Предстоящият му сингъл се казва Forever и е... с мен", добавя с гордост Илиева.

