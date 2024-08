© Getty Images, архив

Джъстин и Хейли Бийбър станаха родители на момченце.

30-годишният певец публикува снимка на малкия Джак Блус в "Инстаграм". На този етап не ясно кога точно се е родило бебето.

Припомняме, че двойката обяви, че очаква дете през май по време на интимна церемония по подновяване на брачния им обет. Самата Хейли неведнъж е споделяла в интервюта, че се вижда като майка и очаква този момент.

Семейство Бийбър сключиха брак през ноември 2018 г. Тогава с Инстаграм публикация Джей Би публикува снимка на двамата със жена му, под която написа: "Жена ми е страхотна". Те излизаха в продължение на около месец, преди да се оженят.

Джъстин става известен още като тийнейджър и е носител на "Грами" с осем №1 песни, сред които "Sorry", "Love Yourself" и "What Do You Mean?", припомня БТА.

