Световноизвестната певица от албански произход Биби Рекса откри фестивала „Съни Хил“ в Прищина

Световноизвестната певица от албански произход Биби Рекса беше звездата на първата вечер от фестивала „Съни Хил“ (Sunny Hill Festival), съобщи вестник „Коха диторе“. Фестивалът се провежда в село Бърница е Пощме (Долна Бърница), близо до косовската столица Прищина и ще продължи до 28 юли.

Биби Рекса, чието име на албански е Блета (Бебе) Реджа, е известна с хитовете си "Meant to Be", "I'm a Mess" и "In the Name of Love". Тя излезе на сцената на фестивала в 23 ч. местно време. Това беше и първият път, в който тя излиза пред косовска публика. Тя поздрави публиката на албански с думите „Аз съм Бебе Реджа и съм много щастлива, че съм в Косово за първи път“. Тя допълни, че баща ѝ е албанец от Дибра (Дебър) и че във вените ѝ тече „една кръв“ с тази на публиката.

В два часа местно време на сцената се качи известният диджей Блек Кофи, спечелил през 2022 г. награда „Грами“ за най-добър албум в жанра електронна денс музика. Подгряващи Блек Кофи и Бебе Реджа бяха местните албански изпълнители Дафина Зечири (Dafina Zeqiri) и диджей Ригард (DJ Regard).

Други големи имена в музиката, които се очаква да се качат на сцената на фестивала „Съни Хил“, са диджей Снейк, Стормзи, Бърна Бой, Дъ Блейз, Дъ Мартинез Брадърс и други. Сред албанските изпълнители, които ще участват във фестивала „Съни Хил“, са Юл Лима̀ни (Yll Limani), Дура̀та До̀ра (Dhurata Dora), Лѐдри Ву̀ля (Ledri Vula), Ка̀питъл Ти (Capital T) и Мозѝк (Mozzik).

Фестивалът „Съни Хил“ се организира от Дукаджин Липа, бащата на друга световноизвестна певица с албански произход – Дуа Липа. Тя пристигна в сряда в Косово и беше забелязана вчера във ВИП-зоната на фестивала заедно със свои близки и приятели, информира „Коха диторе“. Не се очаква Дуа Липа да участва като изпълнител на фестивала. Това е четвъртото издание на фестивала „Съни Хил“, но първото в село Бърница е Пощме, което от тук насетне ще бъде негов домакин. Според организаторите локацията има капацитет да побере 100 000 души за четири дни.

През 2022 г. фестивалът се проведе в две издания – едно в Прищина и едно в албанската столица Тирана.

Тази година фестивалът беше оцветен в розово в знак на солидарност с жените в Косово и протест срещу начина, по който те биват третирани.

„Начинът, по който се отнасяме към жените си е начинът, по който се отнасяме и към бъдещето си и идните поколения“, пише фестивалът на страницата си. Кампанията беше споделена и от Дуа Липа на нейния профил в Инстаграм.

