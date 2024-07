Шабузи е начело на класацията на "Билборд" за сингли

© Getty Images

Американският изпълнител Шабузи оглави класацията на "Билборд" за сингли с A Bar Song (Tipsy), съобщи сайтът на изданието.

Певецът, който е на 29 години, се върна на върха на чарта, където стъпи за първи път преди две седмици.

Сингълът A Bar Song (Tipsy) е включен в албума Where I've Been, Isn't Where I'm Going на Шабузи, който комбинира хип-хоп, кънтри, рок и американа. Той излезе на пазара в края на месец май.

Втората позиция в класацията е за Пост Малоун и Морган Уолън с I Had Some Help. Те се изкачват едно място спрямо изминалата седмица.

Трети е Кендрик Ламар със сингъла Not Like Us, който слезе от върха, където беше преди седем дни. Той дебютира с хита в класацията на "Билборд" преди десет седмици.

Томи Ричман с Million Dollar Baby е на четвърто място в подреждането, като запазва позицията си от миналата седмица. В челната петица на чарта е певицата и актриса Сабрина Карпентър с хита си Espresso.

