Тейлър Суифт оглавява за девета поредна седмица класацията за албуми на „Билборд“ с The Tortured Poets Department, съобщи сайтът на изданието.

От албума на попзвездата са продадени 126 000 еквивалентни единици през изминалата седмица. Това е 78-та седмица в кариерата на Суифт, в която тя е на първо място в класацията на „Билборд“, с което удължава рекорда си сред солистите. Елвис Пресли е на второ място с 67 седмици. Тя се изравнява с Джей-Зи по най-много първи места сред соло изпълнителите.

На второ място продължава да е Били Айлиш с албума Hit Me Hard and Soft, който реализира 84 000 продадени еквивалентни единици.

Трето място зае американският рапър Дон Толивър с албума Hardstone Psycho с 76 500 еквивалентни албумни единици. Албумът One Thing at a Time на Морган Уолън запазва своята четвърта позиция с 73 000 еквивалентни единици. Албумът New World Depression на американското хип-хоп дуо Suicideboys е под номер пет.

Люк Кумс зае шеста позиция с Fathers & Sons с 60 000 еквивалентни единици, допълва БТА.

