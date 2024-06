Слим Шейди умря, да живее Слим Шейди!

© Getty Images, архив

Двадесет и пет години след като се появи на сцената, изглежда, че провокативното алтер его на Еминем, познат и с псевдонима си Слим Шейди, отново е на преден план.

Антагонистичният Шейди с неговата перхидролена коса и широки дънки, е резултат от характера на Еминем, който сам се описва като "бял боклук". Съвсем наскоро "мъртвият Шейди" възкръсна измежду живите, като пусна водещата песен в новия си албум "Houdini", пише dir.bg.

С участието на рап иконите Дре, Снууп Дог и 50 Cent Еминем се изправи лице в лице с антигероя, който сам създаде преди повече от две десетилетия. А заглавието на новия албум подсказва за подобаващо жестокия край на Шейди, като самият рапър пояснява: "Знаех, че това е само въпрос на време."

И така, когато неговото алтер его се изправя на крака за последен път, как трябва да го разбираме?

Роден като Маршал Матърс III, Еминем е израснал в квартал на Детройт в Мичиган, където преобладаващата част от населението е с ниски доходи. Когато е тийнейджър, рапът се превръща в бягство от детството, изпълнено с обтегнати родителски отношения и тормоз. Опитва се да пробие на музикалната сцена и се чувства "съкрушен", когато рапърът Ванила Айс става лице на белия рап през 1990 г., а поп-парти парчето му "Ice Ice Baby" се продава.

Но Матърс е различен и неслучайно се превръща в "истински продукт от гетото", както пишат немалко автори за него. Това го поставя в позиция да се справи със ситуацията, пред която са изправени белите рап изпълнители в Америка и още по-важното, в крайните квартали.

Много хора, занимаващи се с музика, споделят мнението, че Еминем и неговите умения го карат да бъде "последният бял рап пионер". Макар в началото си да не е могъл да се похвали с голям успех, неговите ранни ментори умишлено предлагат идеята за "шок-рап", което води до раждането на Слим Шейди. "Пазарът не го възприе, докато той не стана нецензурен".

Благодарение на новото име, Еминем бива забелязан не от кого да е, а от краля на рапа - Дре, който веднага му предлага договор. Може да се каже, че той е човекът, който открива и Слим Шейди. Дре го "бута" към сцената, на която има предимно тъмнокожи рапъри от много високо ниво, с които протежето му трябва да се справи и да спечели тяхното уважение. Така продуцентското им партньорство успява не само да преодолее расовите различия в рапа, но и да създаде противоречиви мнения за Шейди, които и до днес съществуват.

Навлизането на Еминем в ролята на Слим Шейди във водещия сингъл "My Name Is" е перфектно подбрано, за да предизвика усещане за хаос у слушателя. Докато Америка уж се радва на "най-щастливото си десетилетие" през 90-те години, Шейди бързо им маха розовите очила, като разкрива грозната картинка. Единствено от сп. Rolling Stone заявяват, че от "бял боклук се е превърнал в "секси".

Скандализирани родители, объркано общество, възмутени политици, а Шейди просто се забавлява, като често казва неизречени до този момент истини.

"Има един милион като мен, които псуват по същия начин."

Какво остави Еминем след Слим Шейди?

Въпреки успеха му споровете за жестоката мизогиния и хомофобия в текстовете му помрачават наследството му. В ревюто на сп. Spin от 1999 г. Еминем е наречен "бомба със закъснител на гнева" в културата на белите мъже. Културният репортер на изданието Vox Констанс Грейди дори си позволява да добави, че в ерата на пробива на Еминем, се гледа на "лицемерието като на последната останала голяма социална болест", което оправдава "ироничната" мизогиния и хомофобия като приемливи.

През 2000 г. Еминем казва пред Rolling Stone, че "децата, които слушат музиката му, разбират шегата".

Матърс е дихотомия. А конфликтите между личностите му имат и други непредвидени последици: Изобразяването на разгневения бял мъж чрез Слим Шейди вероятно е било кооптирано от дясното националистическо движение в САЩ. "Еминем често се споменава в крайнодесните пространства", добавя Сам де Бойс, преподавател по музикология, специализиран в радикализацията в шведския университет "Еребро" пред ВВС. "Те също така се идентифицират с неговия статут на аутсайдер - много от тези млади мъже виждат себе си като хора, на които им липсва социална власт", казва той.

Днес Матърс, най-продаваният рапър на всички времена, върви по тънък лед - бори се да контролира непредсказуемото наследство на Слим Шейди, като същевременно се примирява със собствената си идентичност.

Това контрастира с десетилетието на неговите поп-рап хитове и сътрудничества с Риана, като често използва възстановяването си от наркотична зависимост като вдъхновение за разказване, помагайки за смекчаване на имиджа му пред новото поколение. С течение на времето опитите на рапъра да се върне към стария си стил невинаги са приемани добре от аудиторията на поколението Z, като някои от тях призовават да бъде канселиран. Тези инциденти подчертават развитието на общественото мнение, особено в днешната онлайн култура на отмяната, което може да действа като разломна линия между поколенията.

Но въпреки противоречията, последните два албума на Еминем надхвърлят три милиарда стрийминга само в Spotify. За някои той все още заема важно място, но не както преди. Макар че лириката му все още се оценява високо, той не се споменава често в дискусиите за съвременния рап, в който доминират Дрейк и социално осъзнати рапъри като Кендрик Ламар.

И така, дали убийството на Слим Шейди е опит да се подсигури неговото наследство? И да, и не.

Това е риск, с който Еминем се закани, като предположи, че сингълът "Houdini" от новия албум ще накара кариерата му да "изчезне".

А кой реално е Шейди? Отговорите са различни, зависи кого и кога ще попитате.

