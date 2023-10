Дрейк оглави класацията на "Билборд" за сингли

© Getty Images/Guliver

Песента "First Person Shooter" на Дрейк с участието на Джей Коул оглави класацията на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

През тази седмица Дрейк има седем песни, достигнали до топ 10, като шест от тях са дебютни.

На второ място в подреждането тази седмица е "IDGAF" - отново на Дрейк, с участието на Ийт. Канадският рапър е и на трета позиция с "Virginia Beach", а на пето е неговата "Calling for You", съвместно с 21 Савидж.

Песента на Дрейк със Сиза "Slime You Out" заема шеста позиция в чарта на "Билборд". Това е единствената песен на Дрейк в топ 10, която не е дебютна. "Daylight" е на осмо място. На десета позиция е "Fear of Heights".

Дрейк оглави за 13-и път в кариерата си класацията на "Билборд" за албуми

Трите песни, които оформят челната десетка за сингли и не са на Дрейк, са "Paint the Town Red" на Доджа Кет, която пада до номер 4 след три седмици на върха. Сиза със "Snooze" стига до номер 7. Парчето "Cruel Summer" на Тейлър Суифт, която тази седмица заема 9-о място.

Дрейк е единственият изпълнител с изключение на "Бийтълс" през 1964 г., заел толкова много места от челната десетка на класацията за сингли. Ариана Гранде и Тейлър Суифт са имали по три песни на първите три места.

