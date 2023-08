Агнета Фелтскуг от АББА издава нов сингъл

© Getty Images (архив)

Агнета Фелтскуг от групата АББА ще издаде нов сингъл, съобщи Ройтерс. Песента е със заглавие "Where Do We Go From Here?".

Фелтскуг беше вокалистка на АББА заедно с Ани-Фрид Люнгстад от създаването на групата през 1972 г. Тя е на 73 години. Последният солов албум на Агнета излезе преди десет години.

Световната премиера на "Where Do We Go From Here?" по Би Би Си Радио 2 е на 31 август от 08:30 ч., написа Агнета Фелтскуг в социална медия.

АББА има милиони фенове по целия свят. Сред хитовете на групата са "Dancing Queen" и "Fernando". През 1974 г. шведските изпълнители печелят песенния конкурс Евровизия с песента "Waterloo".

