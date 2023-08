Травис Скот запазва челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

© Getty Images

Рапърът Травис Скот за четвърта поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Скот запазва първенството с "Utopia", от който за периода на отчитане са продадени 161 000 еквивалентни албумни единици.

"Utopia" е първият рап албум от пет години, прекарал първите си четири седмици на върха в чарта, след "Scorpion" на Дрейк, който в периода между 14 юли и 11 август 2018 г. беше на челна позиция в продължение на пет седмици.

Втората позиция в албумната класация Билборд 200 остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от кънтри певеца Морган Уолъс с 91 000 продадени еквивалентни единици от "One Thing at a Time".

На трето място е певецът Хозиър с 62 000 продадени еквивалентни единици от албума "Unreal Unearth".

Челната петица в албумната класация се допълва от саундтрака на филма "Барби" (55 000 еквивалентни единици), чиято позиция също остава непроменена спрямо предходната седмица, и певицата Тейлър Суифт с "Midnights" (53 000 еквивалентни единици).

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още Джей-Хоуп от Би Ти Ес с преиздадения албум "Jack in the Box", Тейлър Суифт с два албума - "Speak Now (Taylor's Version)" и "Lover", Песо Плума с "Genesis" и Морган Уолън с "Dangerous: The Double Album", допълва БТА.

