С носталгия и обещание за нова музика Дрейк се качи на сцената на театър "Аполо" в Харлем

Лесно е да забравите колко хита направи Дрейк в своята почти 15-годишна музикална кариера, но той ги припомни по време на концерт с отбрана публика в театър "Aполо" в Харлем в събота - първото му шоу на легендарната сцена, предаде Асошиейтед прес.

По време на шоуто четирикратният носител на "Грами" намекна, че може да има нова музика, въпреки че издаде два албума миналата година.

"Мислех за куп неща в живота, но в този момент нищо от тях не ме спира да правя музика за вас", каза Дрейк от сцената. "Надявам се, че мога да предизвикам още малко емоции за вас, може би тази година...".

В първата вечер от двата концерта на Дрейк в "Аполо", представени от компанията "СириъсЕксЕМ", 36-годишният певец припомни хитове си много бързо - повечето само с по един куплет и припев. Така той зарадва феновете си с парчета, които не са толкова популярни, но и с такива, заели челни позиции в класациите.

Записаните изпълнения от шоуто на Дрейк ще бъдат излъчени в канала SiriusXM Sound 42 в следващите седмици.

Канадският рапър отбеляза, че това е първото му шоу от около пет години. По-късно той заяви, че тази година му предстоят доста пътувания. Дрейк, който е най-стриймваният изпълнител в платформата Спотифай в САЩ за миналата година, сподели с публиката, че шоуто е в знак на благодарност.

"Исках да направя това шоу за благодарност", каза Дрейк. "Това е малка история, която създадохме заедно: моята дълбока любов към семейството ми, към скъпите ми приятели и всеки един от вас, които ме подкрепяте от дълго време".

Дрейк даде начало на концерта с "Over My Dead Body" пред погледите на гостите си, сред които бяха Джъстин и Хейли Бийбър, баскетболната звезда на Бруклин Нетс Кевин Дюрант, състезателят по американски футбол Одел Бекъм-младши, рапърът A$AP Ferg и други.

Седнал на легло, разположено вдясно на сцената, направено по модела на спалнята в мазето на майка му в Торонто, където казва, че е писал песни, Дрейк изпълни хитове си като "Wu-Tang Forever","Trust Issues", "Practice" и "Feel No Ways".

Той изпя също най-популярната си част от "Marvin's Room", а публиката припяваше текста.

Почитателите на Дрейк чуха също сингъла "Best I Ever Had", който даде тласък на кариерата му. Последва музикално пътуване с ранни хитове като "HYFR", "Started From the Bottom'' и "I'm on One". Зрителите потанцуваха на "Massive" от миналогодишния проект "Honestly, Nevermind", както и на "Hold On, We're Going Home", "One Dance","Passionfruit" и "In My Feelings".

В последната част на 90-минутното шоу към Дрейк се присъедини и рапърът 21 Савидж, за да изпълнят песни като "Rich Flex", "Spin Bout You" и "Knife Talk" от съвместния им проект "Her Loss", издаден през ноември, допълва БТА.

