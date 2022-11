Уцелиха Хари Стайлс с бонбон в окото по време на концерт

Любимецът на девойките по цял свят Хари Стайлс преживя куриозна ситуация по време на концерт в Лос Анджелис.

Певецът започна да маха на тълпата, докато феновете го замеряха с бонбони. В един момент той започна да потърква окото си, като до края на концерта зрението му бе нарушено.

Видео в социалните мрежи показа как певецът трепва и след това търка лявото си око.

В една от публикациите в социалните медии се твърди, че „оранжев бонбон е виновникът“, а други казват, че поведението на публиката е било „много неуважително“.

