Той умря за 8 минути, но не видя тунела и бялата светлина, историята му е съвсем различна

От духовна и философска гледна точка до научна, ние отдавна търсим отговори за това какво може да последва и какво се случва с нашето съзнание, след като сме починали.

Това е област, която през последните няколко десетилетия генерира все повече и повече научни изследвания - с някои скорошни проучвания, които ни дават поне бегла представа какво всъщност се случва с тялото и мозъка в момента на самата смърт.

Някои хора, които са били на ръба на смъртта и са се върнали след реанимация, дори твърдят, че са имали видения или са получили представа какво може да се случи в отвъдния живот, докато са били в сърдечен арест, пише Телеграф.

Този вид преживявания редовно пленяват колективното ни въображение и когато хората излязат със собствените си истории - от зловещите до утешителните - те често генерират огромно количество разговор онлайн. Обикновено тези преживявания са преминаване през тунели виждане на бяла светлина.

Един мъж, 85-годишният Дейв Сингълтън от Нотингам, разказа на Mirror за собственото си преживяване близо до смъртта, случило се преди повече от 20 години, точно преди 65-ия му рожден ден - и обясни, че всъщност е намерил много утеха, след като е преживял смъртта. Но нито е преминал през тунел, нито е видял прословутата ослепителна бяла светлина.

Той обяснява, че припада, а когато се установява, че има слаб пулс, веднага е извикана линейка.

„ Сърцето ми почти спря да бие, затова ме включиха към няколко машини. „В един момент чух аларма, всички се разбягаха и ми се стори, че някой спуска завесата“, разказа жителят на Нотингам.

Лекарите го връщат няколко пъти, а след това последва нова драма - сърцето му спира.

Това, което последва за Дейв, било невероятна сцена, в която той е "пренесен" на „прекрасно място“, докато сърцето му е спряло.

„Седях в красива градина под топлите слънчеви лъчи. Зад мен имаше висок жив плет и можех да чуя гласове и смях от другата страна на плета. Знаех, че семейството и приятелите са се събрали там, така че трябва да е било специално събитие“, раказва Дейв.

„Знаех, че всичко, което трябва да направя, е да стана и да заобиколя живия плет, за да се присъединя към тях“, добави той.

„Въпреки това останах където бях, защото ми беше толкова удобно и гледката през полетата към хълмистите хълмове в далечината беше великолепна. Бях толкова спокоен и на прекрасно място. Бях щастлив и доволен“, допълва той.

В този момент в болницата се води битка за живота му. Лекарите направиха всичко възможно да го върнат.

„Внезапно моментът беше прекъснат. Върнах се. Отворих очи и видях медицинския персонал. "Честно казано, не исках да се връщам", признава си върналият се от онзи свят.

Дейв твърди, че е преживял клинична смърт, продължила осем минути, а след драмата му е поставен пейсмейкър. Той не е имал сериозни сърдечни проблеми през последните 20 години.

Между 10 до 20 процента от хората, които са били реанимирани, се връщат с история, за да разкажат за това, което са преживели, от видения от друг свят, до твърдения, че са видели собственото си тяло отгоре, което е „приблизително 800 милиона души по света, които може да са се докоснали до задгробния живот“.

Има три основни направления на изследване какво точно се случва с нас, когато умрем.

Първо, тези, които подхождат към темата от чисто биологична гледна точка - физикалистите.

Има и изследователи спиритуалисти, които са склонни да вярват, че има буквален задгробен живот и често имат религиозни вярвания в божественото и че историите, с които хората се връщат след реанимация, всъщност хвърлят светлина върху това върху това.

И накрая, има парапсихолози, които често подхождат към въпроса какво се случва, когато умрем, като разглеждат мозъка като рецептор, чрез който имаме достъп до съзнанието, нещо, което съществува извън нас.

Нито едно от тези три вида изследвания не е дало окончателен отговор, така че въпросът какво се случва, когато умрем, все още остава загадка.

