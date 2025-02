В Египет показаха първи снимки на мумията на Тутмос II

От Министерството на културата и античността на Египет разпространиха първи кадри след вчерашното сензационно откритие на гробницата на цар Тутмос II, която бе последната от липсващите царски гробници на египетската XVIII династия, управлявала в продължение на повече от два века между около 1550 г. пр.н.е. и 1292 г. пр.н.е.

Това е първата намерена гробница след тази на Тутанкамон през далечната 1922 г., а генералният секретар на египетския Върховен съвет за антиките Мохамед Исмаил Халед определи находката като „една от най-значимите от десетилетия насам“.

След нови лабораторни изследвания беше официално потвърдено, че мумията е именно на фараона Тутмос II.

В Египет откриха гробницата, която археолозите търсеха от най-дълго време

Министърът на културата и античността Шериф Фати публикува във Фейсбук профила си снимки от разкопките на археологическия екип в района, в който бе открита гробницата на древния владетел.

Освен тленните останки на Тутмос II, учените са открили в гробницата му части от алабастрови делви, върху които е било изписано името на фараона и допълнението „починалият владетел“.

