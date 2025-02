Какви ще са децата на бъдещето?

© Pixabay

Както знаем, всяко поколение е продукт на своето време. Множество фактори влияят върху неговия профил, включително политическата ситуация, възхода на определени ценности и разпада на други такива, борбата на индивидуализма срещу колективизма.

За съжаление, бързото развитие и неспирните промени, които съпътстват човечеството през 20-ти и 21-ви век, пораждат немалко междупоколенчески конфликти и неразбиране.

По тази причина днес избираме да се спрем върху поколение Бета: децата, които от 1 януари 2025 до 2039 г. ще бъдат най-новите жители на планетата.

Поколение Бета: същност и профил

Поколение Бета включва всички хора, родени между 2025 и 2039 г., включително. Очаква се те да представляват 16% от световното население и повечето от тях да доживеят зората на 22-ри век.

Смята се, че ще бъдат повлияни от развитието на технологиите, изкуствения интелект и социалните и климатични проблеми.

Термините, обозначаващи поколения Алфа и Бета, са въведени от австралийския демограф и футуролог Марк Маккриндъл, който се занимава с анализи на социалните и културни тенденции в обществото. Той избира името „Алфа“, за да започне нова азбучна линия след поколение Z, като се връща към гръцката азбука.

По отношение на новоизгряващата през 2025 г. демографска група, все още предстои по-точно дефиниране на база тяхното детство, поведенчески особености и интереси. Тя следва т.нар. поколение Алфа, родено между 2011 и 2024 г., пише forlife.bg.

Baby Boomers (1946–1964) - родени в следвоенен период, те ценят стабилността, трудолюбието и традиционните ценности.

Поколение X (1965–1980) - поколение, израснало в епохата на икономическа нестабилност, социални промени и глобализация. Известни са със своето съмнение към институциите и властта.

Поколение Y или милениали (1981–1996) - родени в период на икономически растеж и глобализация, хората от това поколение са технологично напреднали и социално ангажирани. Те ценят иновациите и баланса между работа и личен живот.

Поколение Z (1997–2010) - израснали в епохата на интернета, те са технологично зависими, социално осъзнати и индивидуалистично настроени. За разлика от предходните поколения те не търсят сигурността, а по-добрата възможност.

Поколение Алфа (2011–2024) - поколение, родено в ерата на социалните мрежи, с висока технологична адаптивност, възпитавано с фокус върху устойчивостта.

Поколение Бета (2025-2039) - очаква се да бъдат оформени от още по-дълбока дигитализация, екологични предизвикателства и живот в свръхтехнологична среда.

Всяко поколение продължава приблизително 15 години, тъй като се смята, че през този период в света настъпват значителни промени.

Тревожно: Поколението Z почти заличи умение, ползвано до съвършенство от предците ни в продължение на 5500 години

Концепцията за поколенията

Теорията за поколенията е социологическа концепция, която групира хората на база идеята, че родените в един и същ период споделят общи ценности, убеждения и поведения. Общият мироглед, който тези индивиди формират, се определя от условията на времето, в което са израснали.

През 20-ти век, особено след войните, се оформя съвременният начин на мислене за поколенията. Социолозите започват да ги разглеждат като важни социални единици, които споделят общи социални, икономически и културни преживявания.

Цикличните поколения

Уилям Штраус и Нийл Хау са изследователите, които създават известната теория за цикличните поколения. Според нея историята се движи в повтарящи се цикли от четири типа поколения:

Пророци (Prophets) – Поколения, които предвещават значителни промени;

Номади (Nomads) – Такива, които трябва да се адаптират към новите условия;

Герои (Heroes) – Хора, които са активни в решаването на социални кризи;

Артисти (Artists) – Поколения, които се стремят към съгласие и мир.

Штраус и Хау са автори на книгата „Generations“ от 1991 г., в която описват своите теории и открития.

Можем да дадем и пример на цикличната закономерност. Бейби бумърите са родени в период на възход след социална криза (в случая Втората световна война). Израстването в оптимистична ера със силни морални ценности ги превръща в лидери, които водят културни и социални движения, променящи обществото. С други думи, това поколение спада в категория Пророци.

Поколение Х може да бъде определено като номадско заради живота с период на несигурности като икономически трудности, политически промени и по-голяма свобода. Това ражда независими, адаптивни хора с липса на доверие към институциите.

Следвайки тази логика, героите могат да бъдат милениалите или поколение Y. Те са родени в период на стабилност, затова израстват с чувство за колективизъм и отговорност и активно се включват в решаването на големи социални кризи и движат технологичните иновации.

Артистите, познати и като поколение Z, израстват в защитена среда, но във все още възстановяващ се от сътресенията на 20-ти век свят. По тази причина те се стремят към съгласие, мир и хармония, но в същото време развиват силен индивидуализъм.

Започна епохата на поколението Бета

Какво се очаква да бъде поколение Бета?

Децата от поколение Бета ще бъдат родени предимно от по-млади милениали (на възраст от 31 до 45 години) и от поколение Z (на възраст от 16 до 40 години). Това е ключов фактор за възпитанието, което те ще получат, и убежденията, които ще формират.

И двете демографски групи обхващат прогресивно мислещи хора с индивидуалистичен поглед над живот. Те са различни по много начини от предшествениците си, като все повече се отдалечават от традиционните ценности за сметка на многообразието, приемствеността и социалната отговорност.

Вследствие на това, поколение Бета ще бъдат емоционално интелигентни, издръжливи, адаптивни и подготвени за постоянно променящия се свят.

Изкуствен интелект и глобализация

Според Маккриндъл, футурологът, на когото дължим концепциите за поколения Алфа и Бета, децата на бъдещето ще бъдат първите, които ще изпитат като стандартни аспекти на ежедневието:

Напълно автономните транспортни средства (като самоуправляващи се коли и автобуси);

Преносими технологии за здраве (като смарт часовници или устройства за следене на здравословното състояние);

Завладяващи виртуални среди и реалности.

На прага ли сме на масовото приложение на генетични технологии?

Те ще трябва да се ориентират в приятелства, образование и кариери в епоха, в която дигиталното взаимодействие е по подразбиране. За сметка на това, Маккриндъл предвижда, че родителите от поколение Z са по-склонни да ограничават времето на екрана на децата си в сравнение с по-възрастните милениали. Все пак те познават добре вредите и ограниченията на комуникацията в социалните мрежи.

Все пак алиенацията и трудността в създаването на контакти в реална среда вероятно ще продължат да бъдат основен проблем за младите.

Използването на Al (изкуствен интелект) ще се разпространи във всички сфери на живота, което от една страна може да улесни работата на хората, но от друга може да елиминира немалък брой работни места.

Изкуственият интелект може да лиши хората от реална власт, твърдят чешки изследователи

Други последствия от модерните технологии, с които вече сме запознати, включват по-лоша памет, проблеми с концентрацията и вниманието и постоянна нужда от стимулация.

Не бива да отричаме и възможността поколение Бета да са тези, които най-накрая ще открият тайната на баланса по отношение използването на интернет и насладата от бързи удоволствия. Както знаем, в момента концепцията за допаминов детокс събира все по-голяма популярност, а един от най-впечатляващите промени в поведението на младите хора е все по-ниската консумация на алкохол.

Данните показват, че през 2004 година цели 21% от подрастващите на възраст от 12 до 17 години са приемали алкохол поне веднъж в седмицата. През 2021 година техният дял е спаднал до под 9 на сто. При демографската група на възраст 18 до 25 години също има такава тенденция, като процентът от 44 е паднал до 32.

ИИ може да създаде 170 милиона нови работни места в световен мащаб, като същевременно премахне 92 милиона позиции

Променени работни места

Друг интересен поведенчески аспект на поколение Z, който вероятно ще се предаде и на поколение Бета, е стремежът за самоусъвършенстване и все по-ниският праг на търпимост към лошите условия на труд и ниското заплащане. Това, естествено, води до честа смяна на работни места и липса на фирмена лоялност. Това може да има добри ефекти като подобряване на фирмените практики в посока, която да осигури удовлетвореност и по-добро кариерно развитие.

За съжаление, резултатът може да бъде и негативен. Например в момента наблюдаваме доста висок процент на регистрирани безработни младежи до 29 години в Бюрата по труда. За това допринасят издръжката от родителите, недоброто образование и ниската мотивация сред младите.

Изкуственият интелект може да доведе до тридневна работна седмица, заяви казахстанският министър на цифровизацията

Според предположенията на 80% от хората новото поколение ще преследват повече от три различни кариерни пътя през живота си, а 86% смятат, че за децата на бъдещето ще има работни места, които все още не са измислени.

Новите семейства

Интересното е, че поради спада на раждаемостта поколение Бета ще съставлява само 16% от населението на света до 2035 г., много по-малък процент отколкото при минали млади поколения като Baby Boomers и поколение X.

Много страни, особено в развитите региони (Европа, Източна Азия, Северна Америка), изпитват намаляваща раждаемост, която вече е под нивото на заместване. За Европа тя е 1.5 деца на жена, като в страни като Италия, Испания и Гърция има дори по-ниски стойности.

Поколение Бета ще има по-малко разширено семейство, в повечето случаи без братя и сестри и без братовчеди. Това ще повлияе на житейския им опит и ще промени световното население на Земята. Тази тенденция вече съществува, но тепърва ще се задълбочава и ще донесе доста предизвикателства със себе си като намалена работна сила, по-високи данъци и по-трудно издържане на пенсионните системи.

Дори чисто културно наличието на по-малко семейни единици влияе, като засилва личностни характеристики като индивидуализмът и автономността за сметка на груповото мислене и колективизма.

От друга страна, заради все по-честото отлагане на раждането за по-късна възраст децата ще бъдат отгледани от по-зрели и житейски утвърдени родители. За съжаление обаче, финансовата сигурност вероятно ще бъде все по-трудна за постигане.

Интересно изследване показва, че 68% от хората вярват, че поколение Бета ще има повече домашни любимци, отколкото деца. 86% смятат, че традиционното семейство няма да бъде нормата в бъдеще.

Повишена екосъзнателност

Сегашните деца ще бъдат първите, които ще усетят истинските последствия от измененията на климата, проблем, наследен от техните предшественици. По всяка възможност те ще трябва да приемат ситуацията сериозно, защото ще са пряко засегнати, и да се опитат да намалят своя екологичен отпечатък, както и да предприемат глобални мерки за намаляване замърсяването на въздуха и водите.

Учени изразяват дълбока загриженост от нарастващия брой климатични аномалии на Земята

Голяма част от новите деца ще осъзнават значението на рециклирането и ще се стремят към по-екологично пазаруване на дрехи втора ръка.

По-малките домове, които ще се обитават в бъдеще, и все по-разпространената работа от вкъщи могат също да се отразят добре на околната среда с по-малко количеството емисии при пътуване.

