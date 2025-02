Откриха пирамида на 5000 години в Перу

Древна пирамида на около пет хиляди години откриха археолози в Перу. Принадлежи към една от най-старите цивилизации на планетата, съобщава "Need to Know".

Пирамидата е открита в "сектор F" на територията на археологическия обект Чупачигаро в Перу. Това място се намира само на километър от свещения град Карал-Супе, който е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.

Смята се, че сградата е била пирамида в някакъв момент от живота си, поради камъните с четириъгълна форма и централното стълбище, което някога е позволявало достъп до върха на сградата. Той също така се намира с други археологически селища в района, принадлежащи на цивилизацията на Каралите, която историците оценяват на 3000-1800 г. пр.н.е.

Сградите се различават по размер, ориентация и формални характеристики, които биха могли да съответстват на функционални фактори, пише "Труд".

"Във всяка сграда могат да бъдат разпознати няколко строителни фази, в които се различават техниките, материалите, дизайнът, използването на пространството, декорацията и архитектурните елементи, характерни за този период", се посочва м изявление на Министерството на културата.

Archaeologists have unearthed a previously unknown pyramidal structure at the Chupacigarro site in Peru, shedding new light on the Caral civilization's architectural prowess. This discovery challenges our understanding of ancient urban planning in the Americas. #Archaeology… pic.twitter.com/zfegFwvYX6