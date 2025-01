Астрономи алармираха за наближаващ към Земята астероид – оказа се колата на Илон Мъск

Астрономи предупредиха за наближаваща опасност, когато наскоро засичат обект в космическото пространство, чиято траектория води застрашително към планетата ни.

В началото всички били сигурни, че се касае за опасен астероид, преди в крайна сметка да установят, че не става въпрос за огромен къс скала, а за автомобила Tesla Roadster, който компанията SpaceX изстреля в космоса през 2018 г.

Първата „космическа спортна кола“ беше изстрелян като полезен товар на ракетата Falcon Heavy от Флорида. Зад волана на возилото е манекенът Starman, кръстен така в чест на популярната песен на Дейвид Бауи.

