Продадоха картина на Рене Магрит за рекордните 121 млн. долара

Картина на Рене Магрит счупи рекорд, като беше продадена за повече от 121 млн. долара на търг на Christie's в Ню Йорк, предава АФП.

Знаковата картина от 1954 г. беше оценена на 95 млн. долара, а предишният рекорд за творба на Магрит (1898-1967) беше 79 млн. долара, поставен през 2022 г.

След почти 10-минутно наддаване "Империя на светлината“ ("L'Empire des lumieres“) беше продадена за 121 160 000 долара, "постигайки световна рекордна цена за художника и за сюрреалистично произведение на изкуството на търг“, според аукционната къща Christie's.

Картината - изобразяваща къща през нощта, осветена от лампа на стълб, докато е под ярко, синьо небе - е едно от най-забележителните творби на белгийския художник.

Картина на Лусиан Фройд беше продадена за 16,6 милиона евро на търг в Лондон

"Империя на светлината“ е част от частната колекция на Мика Ертегун, интериорен дизайнер, избягала от комунистическа Румъния, за да се установи в Съединените щати, където става влиятелна фигура в света на изкуството.

Тя умира в края на 2023 г. Била е омъжена за покойния Ахмет Ертегун, музикален магнат, основал лейбъла Atlantic Records, предава БНР.

Продажбата на картината на Магрит беше очакван акцент в есенния сезон на продажбите в Ню Йорк тази седмица, в момент, когато пазарът на изкуство отбелязва забавяне от миналата година.

Christie's, която се контролира от Artemis, инвестиционната холдингова компания, собственост на семейство Пино, съобщи, че през първата половина на тази година продажбите са възлизали на 2,1 млрд. долара.

Това е спад за втора поредна година след пика от 4,1 млрд. долара през 2022 г., когато светът излезе от пандемията от коронавирус.

По време на същия търг на Christie's прочутата картина от 1964 г. на бензиностанция на 86-годишния Ед Ръша, беше продадена за 68,26 млн. долара, поставяйки нов аукционен рекорд за американския художник.

10 minutes of bidding



121 million dollars



New record set



No school like the old school



René Magritte's painting 'L’empire des lumières'



(The Empire of Light) pic.twitter.com/mxwOBVedWW