"Brat" е дума на годината според речника „Колинс“

Речникът „Колинс“ обяви „brat“ за своята дума на 2024 г. – заглавието на албум, което се превърна в идеал за летен живот.

Думата, използвана от певицата Charlie XCX като заглавие на нейния шести студиен албум, е определена като „характеризираща се с уверено, независимо и хедонистично отношение“.

Лексикографите на „Колинс“ казаха в петък, че фразата „brat summer” се е превърнала в „една от най-обсъжданите на 2024 г.“.

От английски „brat“ се превежда като разглезено или дете с лошо възпитание. Новата употреба на „brat” е комплимент - уверено бунтарски, безапелационно смел и игриво предизвикателен човек.

Тази нова дефиниция празнува индивидуалността и безгрижното отношение, често с нотка на дързост и любов към забавлението. В този контекст е по-скоро комплимент, който признава способността на човек да оспорва нормите и да изразява себе си свободно, без да се притеснява от традиционните виждания.

Експертите на „Колинс“ наблюдават своята база данни от 20 милиарда думи, за да създадат годишен списък с нови и забележителни думи, които отразяват непрекъснато развиващия се английски език.

„Много от тазгодишните думи в класацията се популяризират от поколенията Z и Alpha – родените след 1995 година“, каза управляващият директор на „Колинс“ Алекс Бийкрофт, пише бТВ.

