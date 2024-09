Заснеха останки от подводницата „Титан“ на морското дъно

Нови кадри, публикувани от бреговата охрана на САЩ, показват на морското дъно опашния конус на подводницата „Титан“.

Петима души на борда ѝ загинаха, когато експерименталният дълбоководен плавателен съд се взриви през юни 2023 г., докато започваше планирано спускане към останките на „Титаник“.

По-рано тази седмица при изслушване стана ясно, че едно от последните съобщения на петчленния екипаж, преди да изгуби завинаги връзка с кораба майка, е било „Всичко тук е наред“.

Намериха отломки в зоната на „Титаник“

Бивш служител на компанията, която стои зад обречения подводен апарат „Титан“, заяви на публичното изслушване, че според него инцидентът е бил неизбежен, тъй като фирмата е „заобиколила“ всички стандартни правила.

Бившият оперативен директор на OceanGate Дейвид Лохридж свидетелства, че е предупредил за потенциални проблеми с безопасността, преди да бъде уволнен през 2018 г.

Публичните изслушвания започнаха в понеделник като част от двуседмичното разследване на катастрофата, провеждано от Бреговата охрана на САЩ. Разследването продължава вече 15 месеца. Лохридж е уволнен от OceanGate и съден от компанията за разкриване на поверителна информация. Той подаде ответен иск за неправомерно уволнение.

Бившият ключов служител на компанията е бил помолен от главния изпълнителен директор да състави доклад за проверка на качеството на „Титан“ през 2018 г. Съдебните документи показват, че Лохридж е имал сериозни опасения относно конструкцията на плавателния съд, включително факта, че той е изработен от въглеродни влакна. Предупредил е, че материалът ще се поврежда все повече при всяко гмуркане, предаде БТВ.

Лохридж заяви, че цялата идея на OceanGate е била „да се правят пари“.

„Имаше много малко научна обосновка“, допълва той.

Дейвид Лохридж също така обвини компанията и нейния главен изпълнителен директор в „арогантност“, като заяви, че те са отказали да работят с експерти от Вашингтонския университет за разработването на подводницата „Титан“ и са предпочели да направят цялата инженерна дейност на място.

Каква е причината за трагедията на борда на подводницата "Титан"?

„Те смятат, че могат да се справят сами без подходяща инженерна подкрепа“, каза Дейвид Лохридж.

Той разказа още, че отношенията му с компанията са започнали да се развалят през 2016 г., защото е изразил загриженост относно безопасността. Бил е дори обвинен, че създава проблеми заради това, че е бил откровен.

В понеделник длъжностните лица представиха подробна информация за комуникациите между „Титан“ и кораба майка. „Всичко тук е наред“ е било едно от последните съобщения от подводницата, преди тя да се взриви.

The U.S. Coast Guard releases video footage of the OceanGate Titan sub wreckage.



pic.twitter.com/ze6F9uUbaI