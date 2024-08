Намериха ценни находки от митичния испански галеон „Сан Хосе“, потънал преди 300 години

Нови находки, сред които кани и котва, са открити край легендарния галеон „Сан Хосе“ - един от най-големите кораби на испанската Армада, потънал преди три века със съкровища край карибския бряг на Колумбия, предаде АФП, като цитира съобщение на местните власти.

Останките са намерени по време на първата изследователска експедиция с робот на плавателния съд.

Резултатите от това проучване показаха нови археологически доказателства, които значително разшириха познанията ни, се казва в разпространено съобщение на институциите, отговорни за проучването на галеона.

Точното му местоположение се пази в тайна, след като беше открит през 2015 г.

През месец февруари властите обявиха, че започва операция за изследване на части от потъналия на 950 метра дълбочина галеон, чиито трюмове са пълни със злато и скъпоценни камъни. Според съобщението първото проучване с помощта на робот е извършено между 23 май и 1 юни.

Колумбийските военноморски сили, министерствата на отбраната и на културата, както и други институции изследват район с размерите на около 40 футболни игрища, отбелязва БТА.

Въпреки че през 2022 г. в района на корабокрушението бяха открити доста компактни археологически останки, последните проучвания позволиха да се характеризират по-подробно и да се открият нови, се казва в съобщението.

Тези останки включват котва, както и част от товара на кораба, сред които кани и стъклени бутилки.

През 2022 г. колумбийските военноморски сили проведоха четири кампании за обследване на останките, като използваха високотехнологично оборудване.

Изображения показаха оръдия, парчета порцелан, керамика и предмети, очевидно изработени от злато.

Откриха потънал галеон със съкровища за милиарди (видео)

Вярваме, че е възможно да открием нови останки, които да обогатят информацията, с която разполагаме до момента, отбеляза Алена Кайседо, директор на Колумбийския институт по антропология и история.

Цената на мисията се оценява на около 4,5 млн. щатски долара, отбелязва АФП.

Галеонът „Сан Хосе“, един от най-големите от испанската армада, потъва през юни 1708 г., след като е атакуван от британския флот.

Колумбийските власти са на мнение, че това първо роботизирано проучване повдига въпроси относно точните причини за потъването на плавателния съд.

Според правителството в британските документи се твърди, че галеонът е претърпял "вътрешна експлозия", която е причината за потъването му заедно със съкровищата си и стотици пътници. В испанските архиви обаче се споменава битка, отбелязва АФП.

New artifacts have been found on the legendary Spanish galleon San Jose, Colombia's government says, after the first robotic exploration of the three-century-old shipwreckhttps://t.co/3Fkj6C8Ogc pic.twitter.com/llEbIlLMZi