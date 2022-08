Финландски географ създаде интерактивна карта с родните места на най-великите хора в света

Финландският географ и картограф Топи Тюканов създаде интерактивна карта, показваща родните места на най-великите хора в света. Това съобщи самият той в прифила си в Туитър.

Списъкът на знаменитостите включени в картата е 2,3 милиона души. Като събира на едно място представители на индустрии като култура, наука, лидерство и спорт.

Новото приложение може да показва най-известната личност в родния ви град или където искате да търсите.

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town?



I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox.



Check it out here: https://t.co/NR0J7nqTn1



pic.twitter.com/GoI4VnGzvd